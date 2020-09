Pippo Inzaghi: “Non sono queste le partite in cui dobbiamo portare punti a casa”

Dopo la sonora sconfitta contro l’Inter, il tecnico del Benevento, Pippo Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

“Non sono queste le partite in cui dobbiamo portare punti a casa, qui dobbiamo costruire coraggio e mentalità. Abbiamo creato tanto, ma serve più attenzione. In Serie A non puoi regalare due gol. Potevamo perdere con un miglior risultato, coprendoci, ma non è questo ciò che vogliamo. L’Inter è tra le migliori squadre d’Europa. Veniamo dalla Serie B, dove abbiamo vinto quasi sempre. Queste partite ci serviranno per crescere”.