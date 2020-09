Parma-Napoli 0-0 primo tempo: vietato tirare in porta

Partita al piccolo trotto. Nemmeno una parata. Gattuso opta per il 4-1-4-1 con Demme davanti alla difesa. Nella ripresa è atteso Osimhen

Parma-Napoli 0-0 alla fine del primo tempo. Nemmeno un tiro in porta. Nemmeno un’occasione. Non un bel biglietto da visita per il campionato di Serie A che dovrebbe trovare estimatori commerciali all’estero.

Per quel che riguarda il Napoli, tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1 vince il consolidato 4-1-4-1. Perché, alla fine, Gattuso non ha quasi mai giocato col 4-3-3. E a Parma, per la prima di campionato, ha riproposto lo schema di gioco considerato più affidabile. Con Demme davanti alla difesa, Fabian e Zielinski ai suoi lati e più larghi Insigne e Lozano. Mertens punta centrale. Lozano preferito a Politano. Mertens a Osimhen.

È la prima giornata e si vede. Fa caldo e si sente. Si gioca al piccolo trotto. C’è paura di non averne più. Alla mezz’ora nemmeno un tiro in porta. Nemmeno al 45esimo. Nessuna parata di rilievo. Demme si fa notare al 35esimo quando abbatte Kucka – il loro trequartista – e si fa ammonire. Giallo anche per Darmian.

La squadra di Liverani mostra la solita propensione al palleggio, così come il Napoli del resto. Di verticalizzazioni nemmeno l’ombra. Darmian impiega 32 minuti per anticipare Insigne che nulla aveva messo in mostra ma in più occasioni supera il terzino ex United.

Lozano abbozza un po’ di vivacità: poca roba. Il Parma davanti ha Inglese e Cornelius che lottano – e spesso hanno la peggio – con Manolas e Koulibaly. Il Napoli può vantare più del 60% di possesso palla. Per quel che vale: niente. Nella ripresa è atteso Osimhen.