Napoli, ufficiali le amichevoli con Pescara e Sporting

Gli azzurri affronteranno prima gli abruzzesi l’11 settembre e poi i portoghesi due giorni dopo a Lisbona. Entrambi i match saranno visibili in pay per view su Sky

Il Napoli si prepara all’inizio del campionato con due amichevoli, contro il Pescara a Napoli e contro lo Sporting a Lisbona. Di seguito la nota pubblicata dal club sul proprio sito ufficiale.

Dopo il ritiro a Castel di Sangro e le due amichevoli in Abruzzo, proseguono le emozioni della estate azzurra. Il Napoli affronterà un terzo test amichevole venerdì 11 settembre contro il Pescara al San Paolo. Il match avrà inizio alle ore 18 e sarà trasmesso su Sky in pay per view al prezzo di 5.99 Euro.

Due giorni dopo, domenica 13 settembre, gli azzurri voleranno in Portogallo per l’amichevole di lusso Sporting Lisbona-Napoli. La sfida avrà inizio alle ore 20.30 italiane e sarà trasmessa su Sky in pay per view al prezzo di 9.99 Euro.