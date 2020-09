Napoli-Teramo 4-0, tripletta di Osimhen. In gol anche Lozano

Il Napoli vince nell’ultima amichevole del ritiro estivo. L’attaccante nigeriano segna il primo, il terzo e il quarto gol

Nell’ultima amichevole del ritiro estivo di Castel di Sangro, il Napoli batte il Teramo per 4-0. Tripletta del neo-acquisto Osimhen (primo, terzo e quarto gol). A segno anche Lozano (il secondo gol).

La prima rete del nigeriano è stato un tocco sotto porta al 4′ minuto dal fischio di inizio. Al 14′ è toccato al messicano, che con un gran destro ha battuto Valentini. Le altre due reti, nel secondo tempo. Al 61′ Amin Younes ha servito in profondità Osimhen che, a tu per tu con il portiere, non si è fatto trovare impreparato ed ha segnato il terzo gol per gli azzurri. Infine, al 65′ Osimhen è andato di nuovo a segno, firmando la tripletta.

Da segnalare, nel primo tempo, il tiro di poco alto sulla traversa di Politano, che al 71′ manda ancora il pallone poco fuori dallo specchio della porta.