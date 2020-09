Napoli si accorge che Lozano non è un brocco

La prima doppietta in Serie A del messicano che è stato vittima di una campagna mediatica e ambientale del tutto fuori luogo e fuori fuoco

Il protagonista è il chucky Lozano. Napoli e i suoi tifosi aspettavano Osimhen schierato da Gattuso dal primo minuto e invece ritrova Hirving Lozano che era stato messo da parte con l’arrivo di Gattuso. Il messicano era stato vittima di una campagna mediatica e ambientale che lo aveva incredibilmente dipinto come un brocco. Ovviamente il peccato del messicano era di essere stato voluto da Ancelotti che avrebbe voluto schierarlo al fianco di Milik nel 4-4-2. Secondo alcuni, anche di guadagnare troppo. In un balordo avvio di stagione, il messicano si era comunque messo in mostra e aveva segnato un importante gol al Salisburgo nella sera in cui il Napoli diede prova di masochismo dando vita all’ammutinamento.

Poi, c’è stato il dibattito sulla sua posizione in campo. Gattuso lo ha rimesso sulla fascia dove giocava in Olanda. Oggi ha giocato dove giocava Callejon sia nel 4-3-3 iniziale sia poi nel 4-4-2 con Elmas al posto di Insigne. La prima rete del messicano è stata proprio una rete alla Callejon su taglio beniteziano di Mertens. Poi, ha sbagliato la rete del 2-0. E ha segato quella del 4-0, facile facile, su assist ancora di Mertens.

Lozano ha dimostrato di essere un signor giocatore. È lui, oltre a Osimhen, il vero grande acquisto della stagione. Gattuso lo vede esterno e lui sta rispondendo bene. Ha anche dimostrato di essere un valido professionista. Non è mai stato il tipo che tirava la gamba né in campo né in allenamento. Adesso con Gattuso è finalmente tornato il sereno. Il tecnico calabrese ha capito di avere un grande giocatore e giustamente sta puntando su di lui.