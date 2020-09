Napoli-Genoa, Insigne costretto ad uscire dal campo per infortunio

Il capitano si è accasciato al suolo dolorante forse per un problema al flessore. Al suo posto Gattuso ha inserito Elmas.

Brutte notizie per il Napoli. Lorenzo Insigne è stato costretto a lasciare il campo durante Napoli-Genoa per un infortunio, pare al flessore. Al 22′ il capitano si è accasciato sul terreno di gioco tenendosi la coscia. E’ apparso molto dolorante e consapevole dal primo momento di non poter continuare. Ha iniziato a battere i pugni a terra disperato. Il dottor Canonico, intervenuto per cercare di capire l’entità dell’infortunio, ha subito chiesto la sostituzione. Insigne è uscito dal campo sorretto dai sanitari. Al suo posto Gattuso ha scelto di inserire Elmas. E’ la prima sostituzione per il Napoli nella partita del pomeriggio.