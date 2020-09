Morata: “La Juve è una famiglia. Ora sono un giocatore migliore”

Alvaro Morata ha rilasciato la sua prima intervista a Juventus Tv dopo la firma del contratto con il club bianconero.

“È una sensazione bellissima per me tornare qua, sono sempre stato legato a questo club e sono felicissimo. Non vedo l’ora di allenarmi insieme ai compagni. È stata bellissima la prima volta e sono convinto di essere un giocatore migliore. Sono cresciuto in tante cose e credo sarà un altro percorso bellissimo. Per me dire di no sarebbe stato difficile. Lo sanno tutti. Sono sempre pronto per la Juventus perché più che un grandissimo club e una grande squadra, è una famiglia e penso che quando stai in un posto che senti casa, hai sempre voglia di tornare”.