L’Università di Perugia si difende: “Per Suarez procedure corrette e trasparenti”

Il comunicato dell’Università per gli Stranieri: “ribadiamo la correttezza e la trasparenza delle procedure seguite per l’esame”

A fronte dello scandalo che sta travolgendo i vertici dell’Università per Stranieri di Perugia, con le intercettazioni che incorniciano l’esame-truffa di Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana, la stessa Università ha rilasciato un comunicato un po’ lunare, nel quale “ribadisce la correttezza e la trasparenza delle procedure seguite per l’esame“.

E si augura, anzi “confida che ciò emergerà con chiarezza al termine delle verifiche in corso”.