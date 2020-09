L’ufficio stampa della Lazio taglia le domande a Inzaghi circa il suo rinnovo 

Lo scrive il Messaggero. Tra il tecnico e Lotito c’è stato un confronto molto acceso nei giorni scorsi. C’è ancora il futuro in biancoceleste del mister in ballo

Non dev’essere tutto rose e fiori in casa Lazio tra il presidente Lotito e il tecnico Inzaghi. Un indizio viene dal Messaggero, che racconta che ieri, in occasione della conferenza stampa di fine ritiro della squadra, l’ufficio stampa del club biancoceleste ha tagliato le domande a Inzaghi sul suo futuro e sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2021.

Scrive il quotidiano:

“Dagli errori Simone sembra aver imparato, al contrario di Lotito sul mercato. Per questo fra i due, dopo varie battute del tecnico ad Auronzo, c’è stato un confronto molto acceso. C’è ancora il rinnovo del mister in ballo. Vengono tagliate dall’ufficio stampa le domande al riguardo, pure se il suo futuro sia o meno legato a questo mercato“.