Libero: il Napoli terza rosa più ricca della Serie A. L’Inter supera la Juventus

Libero va su Trasnfermarkt e fa il conto di quanto valgano le rose della Serie A. E scopre due cose: che il Napoli è la terza rosa della Serie A e che l’Inter ha superato la Juventus. Si sofferma soprattutto su questo aspetto.

Inter 707,10 milioni

Juventus 683,20

Napoli 586,88

Milan 423,20

Atalanta 370,80

Lazio 345,58

Roma 340,10

Per l’Inter, però, non è tutto oro quel che luccica. Il valore medio dei giocatori rimane infatti a favore della Juve, 26 milioni contro 22, perché Pirlo ha una rosa più corta.

L’ultima volta in cui la Juve non possedeva la rosa più preziosa risale al 2011, ed era sempre l’Inter a precederla in graduatoria (con ben altre cifre, 271 milioni a 317). Il fatto che a nove anni di distanza siano di nuovo i nerazzurri ad effettuare il sorpasso sottolinea la serietà della semina di Suning, i cui frutti da quest’anno potrebbero essere maturi. Di certo Conte se ne è accorto, altrimenti non avrebbe risposato il progetto nerazzurro