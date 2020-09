La Stampa: in Piemonte la prima squadra di calcio di cristiani, islamici e buddisti

“In campo per dare un calcio ai pregiudizi” è lo slogan con cui il Barcanova ha deciso di partire con questo progetto

La Stampa racconta oggi del lungimirante progetto del Barcanova, provare a fondere tra loro culture e religioni in una squadra di calcio formata da ragazzi provenienti da culture e tradizioni diverse, una sorta di bandiera della pace e dell’integrazione in maglietta e calzoncini da portare in giro per i campi del Piemonte.

«L’annata scelta è quella degli Allievi 2005 – spiega il presidente Enea Benedetto – e domani inizieranno le selezioni sul nostro campo. I ragazzi avranno l’iscrizione gratuita anche perché lo staff ha rinunciato ai rimborsi spese. Sarà una squadra in cui la disciplina calcistica verrà perfezionata in modo inclusivo ma anche un undici che ci aspettiamo competitivo».

Il progetto sarà coordinato dalle principali istituzioni sociali e dalle comunità religiose di Torino mettendo in piedi un tavolo di lavoro sperimentale che mette in relazione le principali comunità della città, dall’Arcidiocesi, all’Unione delle Comunità Islamiche passando per l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.