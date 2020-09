La forza del Liverpool è impressionante: batte 3-1 l’Arsenal in scioltezza

Senza Thiago Alcantara né Henderson, i Reds dominano e vincono nonostante un pasticcio che manda in vantaggio la squadra di Arteta

Liverpool-Arsenal 3-1. Il Liverpool si conferma squadra straordinaria. Ha battuto 3-1 l’Arsenal nel big match della terza giornata di Premier League. Ed è in testa a punteggio pieno in compagnia di Leicester ed Everton.

Quel che ha colpito, è stata l’ineluttabilità del risultato. La squadra di Klopp ha vinto per forza d’inerzia, perché sapeva che così sarebbe finita. Anche se un pasticcio difensivo ha mandato per primo in gol l’Arsenal con Lacazette (che poi si è divorato la rete del 2-2) . Ma non c’è mai stata partita. Hanno subito pareggiato con Mané e poi sono andati in vantaggio con Robertson. Infine, la terza rete, nel finale, di Djogo Jota dopo che i Reds avevano più volte fallito il gol.

Klopp ha dovuto fare a meno di Thiago Alcantara e Jordan Henderson. Il Liverpool, dopo aver sofferto all’esordio contro il Leeds di Bielsa, ha battuto sia Chelsea sia Arsenal. La formazione di Arteta non è mai stata realmente in partita. Ha svolto il compito dello sparring partner.