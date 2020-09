La fidanzata di Milik: “Vorrei sapere se resteremo a Napoli o ci trasferiremo”

L’incertezza sul futuro è sottolineata dalla compagna dell’attaccante del Napoli che però assicura: “Non mi importa dove andremo a vivere: ovunque andrà, io lo seguirò“

Non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Arkadius Milik. L’attaccante polacco è considerato in uscita dalla società, ma non sembra ancora esserci alcun accordo per il suo trasferimento. La trattativa principale è quella con la Roma che prevederebbe lo scambio con Under

La situazione d’incertezza è stata sottolineata anche dalla compagna dell’ex Ajax, la modella Jessica Ziolek. Intervistata da una tv polacca (TVN), all’interno del programma “Dzien Dobry”, la fidanzata del giocatore ha dichiarato:

“Mi piacerebbe sapere dove giocherà Arkadiusz. Vorrei sapere se resteremo a Napoli o ci trasferiremo. Non mi importa dove andremo a vivere: ovunque andrà, io lo seguirò“.