Italia Under 21, tamponi tutti negativi. Nessun problema per la partita contro la Slovenia

Solo il calciatore positivo abbandonerà il ritiro. Ci saranno comunque delle variazioni nel programma della squadra in vista della gara contro la Svezia, dell’8 settembre

Via libera, per l’Under 21, per la partita di oggi contro la Slovenia. Dopo la positività di un calciatore emersa ieri, oggi è arrivato l’esito dei tamponi effettuati alla squadra ieri sera: tutti negativi. Solo il calciatore positivo lascerà il ritiro, gli altri saranno regolarmente in campo nella sfida amichevole in programma alle 17.30 (diretta Rai 2).

Ad ulteriore garanzia di sicurezza, il programma della Nazionale Under 21 in vista della gara di qualificazione con la Svezia (che si svolgerà il prossimo 8 settembre) subirà alcune variazioni che saranno comunicate al termine della gara di oggi.