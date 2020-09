Il Mattino: De Laurentiis infastidito dagli attacchi contro di lui

Il presidente del Napoli si ritiene recordman di tamponi e ritiene che ce l’abbiano con lui per il suo andare sempre contro

Il presidente De Laurentiis, sta meglio, senza febbre, in isolamento a casa. Nei prossimi giorni, scrive il Mattino, sono previsti nuovi accertamenti al Gemelli e un nuovo tampone tra lunedì e martedì per verificare l’evoluzione della malattia, ma anche in caso di negatività la coppia resterà ancora in isolamento. La malattia non ha di certo placatoil presidente però che si è detto infastidito agli attacchi contro di lui

Tante le critiche e accuse del mondo del calcio verso De Laurentiis. Sa di essere uno che paga il prezzo del suo essere sempre contro, anche nella questione dei diritti tv e del suo progetto di autonomia che non prevedeva l’ingresso dei fondi. Lui, peraltro, si considera un recordman dei tamponi ed è rimasto infastidito da molte reazioni. Sta facendo regolarmente tampone ogni tre giorni con la squadra, senza obblighi legati all’essere stato a contatto con soggetti con infezione da Sars-Cov-2 non è possibile attendere i risultati stando in quarantena. E che anche questo test non è legato al caso di positività di un dirigente del club azzurro (la società non lo ha mai confermato) la cui carica virale è bassissima tant’è che nessun familiare del dirigente è risultato positivo. Il mondo De Laurentiis ribadisce il «totale ottimismo». La coppia De Laurentiis vive la propria quarantena nell’abitazione sul colle del Quirinale.