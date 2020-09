Il Friburgo ha costruito uno stadio da 76 milioni, ma non può usarlo perché fa troppo rumore

Il nuovo impianto per legge non può essere utilizzato nelle fasce orarie in cui è garantito il riposo: praticamente lo potranno usare solo per i match del sabato alle 18:30

Vietato giocare a pallone dalle 13 alle 15 e la sera dalle 20 in poi. Anche se lo stadio è stato costruito apposta ed è costato la bellezza di 76 milioni di euro. Il Friburgo potrà usarlo negli altri orari, quando per la legge del Baden-Württemberg non disturba la quiete pubblica e il diritto al riposo della gente.

Il nuovo impianto del club della Bundesliga è al centro di una singolare disputa amministrativa: non potranno usarlo praticamente in tutti gli orari da calendario del campionato tedesco.

Nell’ottobre dello scorso anno – scrive la Faz – il VGH, il tribunale amministrativo, ha stabilito che la nuova arena in zona aeroporto non può essere utilizzata per le partite di calcio durante i normali orari per motivi di protezione dal rumore. Il consiglio regionale di Friburgo ha dichiarato che, secondo le autorità, la decisione era basata sulla considerazione di valori obsoleti. E allora il consiglio regionale ha presentato un “avviso di audizione”, inducendo il VGH a riaprire il caso.

Secondo la nuova decisione, il Friburgo dovrebbe giocare almeno le partite casalinghe di Bundesliga del sabato sera alle 18.30, ma per quelle del venerdì sera e domenica all’ora di pranzo niente da fare.

Il nuovo stadio può contenere 35.000 spettatori e dovrebbe essere completato quest’anno. Per ora il Friburgo continuerà a giocare i match casalinghi al Black Forest Stadium.