Il ct del Portogallo: “Ronaldo sta meglio, verrà con noi in Svezia”

Il portoghese, costretto al forfait contro la Croazia per un’infezione al dito del piede, è tornato ad allenarsi. “Non ha nessuna lesione, deve recuperare da un’infezione”

Cristiano Ronaldo sta meglio. L’infezione al dito del piede che lo ha costretto a saltare la sfida con la Nazionale portoghese contro la Croazia sembra rientrare lentamente. A confermarlo, c’è il fatto che CR7 oggi si è regolarmente allenato insieme ai compagni e anche le parole del ct portoghese, Fernando Santos a A Bola.

“Si è allenato, si sente meglio e intanto verrà con noi in Svezia. Non ha nessuna lesione, deve recuperare da un’infezione”.

Ronaldo sarà quindi a disposizione per la trasferta in Svezia. La partita è in programma martedì alle 20.45. Domani è prevista la partenza della squadra.