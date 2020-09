Il ct del Portogallo: “Ronaldo? Oggi va meglio, ma non è un infortunio che guarisce in 2-3 giorni”

Cristiano Ronaldo salterà quasi certamente la partita con la Nazionale portoghese contro la Croazia, domani, a causa di un’infezione al dito del piede destro provocata da una ferita. CR7 si sta curando con gli antibiotici, ma da quanto trapela dal ritiro della Nazionale, potrebbe non farcela neanche contro la Svezia, martedì.

Nemmeno oggi, infatti, il campione della Juventus si è allenato. Ronaldo continua a svolgere un lavoro personalizzato in palestra. Il ct del Portogallo, Fernando Santos, ha dato dei dettagli sull’infortunio:

“Si è allenato bene lunedì e martedì, poi mercoledì ha avvertito questo dolore al piede. Non sapevamo cosa fosse, poi dopo pranzo il piede è diventato rosso e ci siamo accorti che non era un infortunio ma un’infezione. E’ stata trattata con antibiotici: oggi va meglio, è stato visitato da un dermatologo e aspettiamo l’evoluzione. Sicuramente domani non potrà essere al 100%: non è un infortunio che guarisce in 2-3 giorni”.