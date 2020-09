«Gli allenatori sono tutti bravi a vendersi. Ma, come i meloni, devi aprirli per capire se sono buoni»

Il Corriere dello Sport ospita una lunga intervista al presidente del Sion, Christian Constantin. Gli viene chiesto se si è pentito di aver licenziato i giocatori che non hanno accettato il taglio dell’ingaggio. Risponde:

«Non c’era scelta. Se non l’avessi fatto avrei mandato in difficoltà il club. La perdita dei diritti televisivi è stata un’autentica batosta. Quei pochi avrebbero influito negativamente sugli altri. E’ bastato rinunciare a otto-nove persone per mantenere la squadra compatta, intorno a una filosofia accettata da tutti».