Gazzetta: Morata quarta scelta, la Juve ha cercato Cavani che ha rifiutato 8 milioni (ne voleva 12)

Dopo l’accordo della Juve con Morata, che di fatto infrange ogni possibilità del Napoli di sbarazzarsi di Milik, almeno per il momento, emergono nuovi particolari sule manovre bianconere dell’ultimo week end. Emerge che Morata è stata la quarta scelta della Juve, dopo Dzeko, Suarez e Cavani.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport infatti, la Juve ci avrebbe provato anche con l’uruguaiano.

un emissario bianconero ha dialogato a lungo a Parigi con Cavani portandogli un’offerta per un biennale da 8 netti più due di bonus. Però l’ex Psg non è sceso sotto quota 12, contando anche sul pressing dell’Atletico, ma è rimasto in un vicolo cieco visto che Simeone ha avuto il Pistolero, il suo gemello nazionale, con i soldi dell’operazione-Morata.