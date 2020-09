Gazzetta: dialoghi continui tra Genoa e Napoli per il prestito di Luperto

Il centrale cerca più spazio, quello che nella squadra di Gattuso finora non ha avuto

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il Genoa è in pressing sul Napoli per Luperto. I contatti tra i due club sono continui. Si pensa ad un prestito, per il centrale partenopeo. Lui vuole più spazio, quello che finora, nella squadra di Gattuso, non ha ancora avuto.

Queste le parole del quotidiano sportivo:

“Ma il reparto arretrato potrebbe vedere anche due nuovi innesti dopo quello di Goldaniga, già rientrato da Sassuolo. Non a caso i dialoghi col Napoli per Luperto sono continui e si pensa a un prestito del centrale, che cerca spazio“.