Gasperini ha preso più voti di Guardiola, Zidane e Conte per il premio di allenatore dell’anno UEFA

I finalisti sono Flick, Klopp e Nagelsmann. L’allenatore dell’Atalanta è al quinto posto e precede gli illustri colleghi. Prima di lui c’è Tuchel che lo ha eliminato in Champions

Sarà uno tra Flick, Klopp e Nagelsmann ad aggiudicarsi il premio di allenatore dell’anno assegnato dall’UEFA. Attraverso i propri canali ufficiali, l’ente ha annunciato i tre finalisti del premio, elencando poi i risultati della top ten senza il podio.

Al quarto posto c’è Thomas Tuchel con 76 voti, mentre a seguire troviamo Gasperini, eliminato proprio dal collega tedesco, con 68. Successivamente ci sono Lopetegui (57), Rudi Garcia (32), Zidane (25), Guardiola (11) e Conte (9).

I tre allenatori finalisti sono stati scelti da una giuria di 80 allenatori dei club che hanno partecipato alla fase a gironi 2019/20 della UEFA Champions League (32) e UEFA Europa League (48), insieme a 55 giornalisti del gruppo European Sports Media (ESM), in rappresentanza delle 55 federazioni UEFA. I membri della giuria hanno scelto tre giocatori assegnando cinque punti al primo, tre al secondo e uno al terzo. Agli allenatori non è stato permesso di votare per se stessi.