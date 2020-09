Gare truccate in Paraguay: squalificato a vita il presidente del Club Olimpia

Il presidente della squadra sudamericana ha combinato delle gare tra il 2018 e il 2019 e non ha collaborato con la FIFA nelle indagini

La FIFA non ha fatto sconti: Marco Antonio Trovato Villalba, presidente del Club Olimpia, è stato squalificato a vita da tutte le attività calcistiche per truccato delle partite giocate tra il 2019 e il 2019 e per non aver collaborato alle indagini.

Oltre alla radiazione, Trovato Villalba dovrà pagare anche una multa di 100 mila franchi svizzeri (poco più di 92 mila euro).