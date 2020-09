Formisano sui rimborsi: “In denaro o tramite voucher per gli abbonamenti e Napoli-Inter”

“Oltre ai risultati eccellenti di questo ritiro, siamo stati tra i primi di A ad andare in ritiro e a fare alcune attività, devo solo ringraziare tutte le autorità locali e regionali: abbiamo avuto una risposta eccellente in tempi rapidisissimi, anche da Questura e forze dell’ordine. Tutto ciò che sta accadendo qui, sta accadendo in sicurezza.

Sui rimborsi su Napoli-Inter e Barcellona-Napoli

“Per il Barcellona abbiamo ricordato ai tifosi in via digitale le procedure, ci siamo accorti che alcune migliaia di tifosi non lo hanno fatto. Abbiamo deciso, tramite Ticketone, che i biglietti verranno stornati dalle carte di credito dei tifosi. Per i biglietti di Napoli-Inter e i ratei degli abbonamenti stagionali non goduti, rimborso in denaro o tramite voucher. Per gli abbonamenti ci sono 2100 tessere da rimborsare fino al 30 settembre, e quasi 10mila biglietti del match contro l’Inter.