Errani perde con un’avversaria che esce in carrozzina, la sfotte e le urla “vaffanculo” (VIDEO)

Sconfitta isterica della tennista italiana al Roland Garros: accusa la Bertens di fingere i crampi e perde 9-7 al terzo set. Fa persino un doppio fallo battendo dal basso

Kiki Bertens esce in sedia a rotelle, tra le lacrime, in preda ai crampi, mentre Sara Errani non le concede il saluto e se ne va urlando “vaffanculo!”. Al termine di un match assurdo, secondo turno al Roland Garros, terminato con la vittoria della tennista olandese, testa di serie n. 5, col punteggio di 7-6 (5), 3-6, 9-7 in 3 ore e 11 minuti di spettacolo dell’assurdo.

Al campo 14 va in scena una battaglia di nervi. Bertens è sembrata sul punto di ritirarsi più volte, Errani è stata avanti 5 volte di un break nell’ultimo set, ha servito 3 volte per il match contro un’avversaria palesemente in difficoltà, incapace di giocare uno scambio. Ma la tennista italiana ha accusato l’avversaria di fingere: ha polemizzato per tutto il terzo set, a un certo punto ne ha pure scimmiottato i gesti di sofferenza:

Errani openly mocking Bertens’ injury now… pic.twitter.com/bJnh3qywOq — Bastien Fachan (@BastienFachan) September 30, 2020

Bertens ha portato avanti un match incredibile, giocando come se fosse zoppa per poi riuscire a fare recuperi di palle corte, e chiudere la partita con una veronica alla Panatta. Poi è crollata a terra, singhiozzando. E’ rimasta in campo per almeno un altro quarto d’ora, soccorsa dai sanitari e infine portata via su una sedia a rotelle.

¡TRISTE IMAGEN!

🎾Así se retiraba de la cancha Kiki Bertens, luego de ganar 9-7 en el tercer set en una batalla de 3 horas y 11 minutos ante Sara Errani.

¡Esperemos se recupere y pueda llegar a su próximo partido!#RolandGarros pic.twitter.com/dO0L9zoFXp — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 30, 2020

WHAT A BATTLE. Kiki Bertens is clearly injured but still battles past Errani, 7-6, 3-6, 9-7 to reach R3 of #RolandGarros ! We know how @kikibertens feels… 🥺👏 pic.twitter.com/B3YpLyE51z — くれふぁ (@umbre_sports53) September 30, 2020

Ma la partita ha regalato momenti di inedito spettacolo. Tipo quando Errani è incappata in un clamoroso doppio fallo dal basso:

After 3 hours and 10 minutes on court – and THIS bizarre moment – Kiki Bertens outlasts Errani! 7-6 3-6 9-7. What a battle! 👏🏼#RolandGarros pic.twitter.com/SEBFy3w1nq — Break Point (@BreakPointPod) September 30, 2020