CorSport: quello del Napoli prima di Osimhen era titic-titoc che sapeva di niente (non chiamatelo tiki taka)

Il Corriere dello Sport esalta Victor Osimhen. Quando è entrato lui, ieri in campo, al Tardini, Parma-Napoli ha cambiato volto. Il Napoli, anzi, è cambiato.

L’ingresso del nigeriano in campo ha schiodato il Napoli da un titic-titoc inutile, scrive il quotidiano sportivo.

“Quando al 61’ esatto d’una gara terribilmente piatta Gattuso sceglie di strapparsi di dosso il frac un po’ sdrucito del tridente e tuffarsi in un calcio semi-sconosciuto, forse non s’immagina che sta spalancando ad una ‘rivoluzione’ non solo ideologica, perché Osimhen ribalta il Napoli, lo trascina fuori dalla propria comfort zone, lo spinge a osare ulteriormente, ad essere verticale (nel 4-2-3-1 che sa di 4-4-2 in fase di non possesso) e a fidarsi ciecamente di lui, di quei settanta milioni sistemati l’uno sull’altro per portarselo in Italia. In quell’istante, e non è semplice convincersene, un bambino di ventun anni si sta prendendo il Napoli, lo sta caratterizzando, lo schioda dalle proprie paranoie e da quel titic-titoc (non chiamatelo tiki-taka) che sa di niente e che poi diventa tutto”.