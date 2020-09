Corsport: Il Napoli vuole inserire Bove nello scambio Milik-Under. Fienga ha detto no

Il CEO della Roma ha chiarito che la società non può privarsi di Bove perché ha deciso di investire per il futuro sul giovane primavera

Cambio di rotta per il Napoli nell’affare Milik-Under con la Roma.Nella serata di ieri, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, De Laurentiis ha fatto sapere ai giallorossi che per chiudere lo scambio avrebbe accettato il primavera Edoardo Bove, senza aggiungere altri soldi alla negoziazione. Ma Fienga ha risposto che non si può,

attualmente convalescente dopo la frattura di un metatarso, è uno dei ragazzi su cui la società ha deciso di investire per il futuro.

Intanto Riccardi l’altro giovane, dapprima offerto per chiudere la trattativa, si avvia a chiudere il prestito con il Pescara