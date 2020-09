CorSport: il mercato del Napoli è nelle mani di Giuntoli. 15 giocatori da cedere e 3 in sospeso

La rosa azzurra è troppo folta e se non si vende non si può comprare. Un lavoro enorme per il diesse, complesso e capillare, pieno di intrecci. E’ lui l’uomo chiave del mercato partenopeo

Il mercato in entrata del Napoli dipende dalle cessioni, come ha più volte detto De Laurentiis. Prima vendere, poi comprare. Al direttore sportivo Giuntoli, scrive il Corriere dello Sport, toccherà fare gli straordinari.

La rosa del Napoli è troppo folta: 36 giocatori.

“Dei quali: 18, tra i confermati e i nuovi acquisti; 15 da sistemare oppure al centro di grandi trattative (tipo Milik e Kalidou, appunto); e 3 grandi sospesi in virtù di problematiche contrattuali (Hysaj e Maksimovic, in scadenza 2021) o esigenze inaspettate (Demme). Un lavoro enorme, complesso e capillare, pieno di intrecci. Nodi e pericoli: vedi Suarez. E allora, è tutto nelle mani di Cristiano. Giuntoli. Il direttore sportivo che, al di là delle questioni affrontate tradizionalmente in prima persona dal presidente, in questa fase è l’uomo chiave del mercato azzurro“.