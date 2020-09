Corsport: Gattuso ha portato il suo Napoli a cena per cementare il gruppo

Il Napoli cena e poi in campo: è sempre stato così, da quando è lui il boss. Prima il piacere e poi i duri allenamenti massacranti, precisi e curati

Domenica c’è il primo ciak del Napoli di questa stagione e Gattuso ha pensato di sancire un nuovo patto portando tutta la squadra a cena, come riporta oggi il Corriere dello Sport

Una serata di relax a Posillipo è l’occasione giusta per un augurio e un’esortazione per il campionato che parte, ma soprattutto quella del tecnico calabrese è stata una mossa per

continuare a cementare un gruppo che Rino stesso ha unito sin dal primo giorno. Il Napoli cena e poi in campo: è sempre stato così, da quando è lui il boss.

Prima il piacere e poi i duri allenamenti massacranti, precisi e curati.