Commisso: “Chiesa? Se arrivano le offerte giuste andrà via. Lui vuole rimanere in Italia”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 90° Minuto.

Sul mercato, in particolare su Chiesa e Castrovilli:

Commisso ha parlato anche dello stadio.

“Sono stato in questi giorni a vedere il centro sportivo e lo stadio. Per il primo, entro la fine del mese avremo l’approvazione della soprintendenza. Non vedo l’ora di far vedere ai nostri tifosi quello che sarà il miglior centro sportivo d’Italia e forse d’Europa. Per lo stadio, c’è stato un emendamento molto importante, che aiuterà tutte le squadre italiane. Dobbiamo portare nel ventunesimo secolo i nostri stadi, per esempio ieri mentre ero al Franchi mi è caduto in testa un pezzo di cemento armato“.