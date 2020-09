Cavani testimonial di danza per attrarre i ragazzi: «Non esiste solo il calcio» (VIDEO)

Una scuola di Montevideo lo ha chiamato e lui ha accettato: «Ci sono ragazzi costretti a nascondere le scarpette da ballo dal proprio padre»

A Parigi Edinson Cavani fa notizia in ogni modo. È il primo cannoniere di tutti i tempi del Psg con 200 gol in 301 incontri. E conquista una pagina de L’Equipe anche quando si occupa di danza.

Cavani ha accettato volentieri di fare il testimonial di una scuola di danza di Montevideo. L’accademia – scrive L’Equipe – era alla ricerca di una figura in grado di attrarre i ragazzi uruguaiani in un’attività che sembra rivolta soprattutto alle ragazze; appena dodici i maschietti, le ragazze sono 148 .

La Scuola Nazionale di formazione artistica (Enfa) di Montevideo aveva inviato una email al giocatore “come un messaggio in bottiglia in mare” ha raccontato al quotidiano uruguaiano El Paìs Adela Dubra, vice presidente dell’Auditorium del Sodre. «Ci sono molti ragazzi – raccontano – che nascondono le loro scarpette da ballo, anche a volte dal proprio padre.»

Dopo appena un’ora, hanno ricevuto una risposta entusiastica dalla compagno di Cavani: Jocelyn Burgardt.

«La mia compagna è appassionata di danza (…) A Parigi, siamo andati a vedere balletti che abbiamo amato molto», ha raccontato Cavani. «Non sono d’accordo con questa idea che i ragazzi dovrebbero giocare solo a calcio. Ragazze e ragazzi devono essere liberi di trovare la loro felicità in ciò che li entusiasma».

Adela Dubra racconta di aver pensato a Cavani dopo aver visto una foto di Paula Delgado, in cui Cavani è immortalato a torso nudo e braccia aperte come un Cristo:

«È evidente che abbia un fisico privilegiato. Ma ha anche questa immagine di una persona spirituale che contraddice l’idea un po’ stereotipata che ci si fa di uno sportivo».

Igor Yebra, direttore artistico del Balletto Nazionale dell’Uruguay, dice: «ha un fisico da ballerino, molto lungo con mani molto sottili. Sono sicuro che se fosse arrivato da piccolo all’Opéra di Parigi, con questo tipo di fisico, lo avrebbero preso».

Cavani ha partecipato con entusiasmo alle sette ore di ripresa. «Ovviamente non è riuscito davvero a fare i passi. Ma ha fatto piccole cose e ci ha messo buona volontà – racconta Igor Yebra – La cosa più importante è il messaggio che è passato. Per i genitori ancor più che per i bambini. Ho una scuola di danza a Bilbao e ho visto molti ragazzini che si fermano a 11 o 12 anni. Non perché a loro non piace ballare, ma a causa delle pressioni che ricevono».

Cavani dice:

«Il calcio e la danza sono molto più vicini di quanto immaginiamo. In entrambi i campi è necessario essere professionali al 100%, allenarsi, mangiare sano, riposare e ascoltare coloro che hanno esperienza. Danza e calcio richiedono estrema concentrazione».