Caso Suarez, la Procura Figc apre un’inchiesta. Si muove anche la Procura della Federcalcio. La notizia, fornita dall’agenzia Ansa, è che la Procura Figc ha aperto un’inchiesta sull’esame “truffa” di Suarez all’Università per stranieri di Perugia, esame indispensabile per acquisire la cittadinanza italiana. Passaggio necessario per poter essere tesserato dalla Juventus che non ha più posti riservati agli extracomunitari.

Il capo della procura della Federcalcio, Giuseppe Chinè, ha chiesto anche gli atti dell’indagine della magistratura ordinaria di Perugia.