Calcagno (Aic): “I calciatori vogliono avere i tifosi allo stadio, ma siamo nelle mani del Cts”

Il vice presidente dell’Assocalciatori, Umberto Calcagno, ha parlato in diretta su Radio Punto Nuovo.

“Sapevamo che lo slittamento della stagione passata avrebbe creato un ingolfamento dei calendari, ma nessuno poteva prevedere cosa sarebbe successo. Ad oggi la situazione è conosciuta, quindi le società di alto livello terranno conto del fatto che potrebbe esserci bisogno di rose ‘larghe’ per gestire psicologicamente e fisicamente la stagione che verrà. Non ho dubbi sul fatto che anche le società che non hanno impegni come coppe, si attrezzeranno per poter far respirare un po’ tutta la squadra”.