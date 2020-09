Aulas chiede alla Ligue 1 un risarcimento danni per 117,7 milioni

Il motivo è l’aver determinato lo stop del campionato mentre gli altri campionati europei hanno avuto la possibilità di riprendere.

Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha chiesto alla Liga un risarcimento danni per 117,7 milioni di euro per aver determinato, ad aprile, lo stop del campionato. La Ligue 1 si è fermata, mentre gli altri campionati europei hanno avuto la possibilità di riprendere. Aulas non perdona quanto accaduto.

Secondo quanto riporta Le Parisien, la “colpa” della Ligue 1 sarebbe quella di aver preso una decisione prematura e affrettata, che ha causato un danno sportivo ed economico al Lione e la perdita della possibilità di migliorare la propria posizione e qualificarsi alle competizioni europee per la stagione 2020-2021. Quest’anno, infatti, per la prima volta dal 1997, la squadra francese non parteciperà a un torneo continentale. Il club ha terminato la Ligue 1 al settimo posto.