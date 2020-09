All’estero il Napoli scompare dalla “griglia scudetto”. Per la Faz anche la Roma ha più chance

Il focus sulla Serie A del quotidiano tedesco è un sintomo: sono passati due anni dalla mitica “griglia” della Gazzetta che fece infuriare tutti, ora non si sorprende più nessuno

C’è la Juve, ovviamente. Poi l’Inter. Poi l’Atalanta. E la Lazio, e la Roma. Chi manca? Nel focus che la Frankfurter Allgemeine Zeitung – uno dei più autorevoli e interessanti quotidiani tedeschi – dedica alla Serie A che torna in campo nel prossimo weekend manca il Napoli.

Si parla di lotta scudetto, ovviamente. E il pezzo per forza di cose è tutto incentrato sulla nuova Juve di Pirlo. Ma tra le “altre pretendenti al trono” la Faz cita l’Inter di Conte che aspetta Vidal, “l’outsider Atalanta” (c’è il tedesco Robin Gosens, lo sottolineano), la Lazio e la Roma, “anche se entrambi hanno bisogno di più costanza per ambire al primo posto”. E basta. Non c’è nemmeno il Milan, ok. Ma del Napoli che fino all’anno scorso – pare passata una vita – era la principale rivale dei bianconeri, non c’è traccia.

Un solo articolo non vale ovviamente una generalizzazione, non possiamo certo affermare che la squadra di Gattuso abbia perso appeal a livello internazionale per una dimenticanza di un giornale tedesco. Ma sono passati solo due anni da quando un’intera città s’indignava per la mitica griglia della Gazzetta dello Sport che ci dava “addirittura” quinti nella gara al titolo. Questa, ve la ricordate:

Ora, a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, l’ambiente pare essersi assuefatto ad una nuova dimensione: la realtà del settimo posto, di un nuovo ciclo che comincia con Gattuso, del pragmatismo di chi appena un anno fa si ripeteva come un mantra “è l’anno buono” e che a fine anno s’è ritrovato con le ambizioni infrante.

E lo avvertono anche all’estero.