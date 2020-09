Allan saluta i tifosi del Napoli: “Dico solo grazie di tutto”

L’addio del brasiliano in un video postato su Instagram dal suo parrucchiere di fiducia dopo una cena con gli amici per i saluti

Allan dice addio al Napoli ed ai suoi tifosi dopo cinque stagioni in azzurro. Il suo futuro è all’Everton, dove ritroverà Carlo Ancelotti, con il quale, nel biennio in cui il tecnico è stato sulla panchina partenopea, ha avuto un rapporto ottimo. Negli ultimi giorni, il brasiliano ha salutato gli amici napoletani. Ieri ha partecipato ad una cena presso il ristorante Punto Mare. Tra i presenti, anche il suo parrucchiere, Costantino Intemerato, che su Instagram ha pubblicato un video in cui Allan saluta i tifosi.

“Ai tifosi napoletani dico solo grazie di tutto”.