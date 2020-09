A Radio Crc “Il Sogno Nel Cuore” con Diego Maradona junior e Floriana Messina

Da lunedì 14, anche sul canale 620 del digitale terrestre. La trasmissione andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14. Dirette sociale fino alle 14.50

Anche in questa stagione il grande calcio sarà di casa a Radio Crc Targato Italia. Da lunedì 14 settembre sulle frequenze 100.500, sul canale 620 del digitale terrestre e sui canali social di Radio Crc Targato Italia andrà in onda “Il Sogno Nel Cuore”, la trasmissione sportiva condotta da Luca Cerchione, Diego Maradona Junior e la showgirl Floriana Messina.

Ospiti, interviste, notizie, approfondimenti e curiosità su tutto quello che appartiene al mondo Napoli e non solo. Offerta da ‘Namare – Tradizione contemporanea’, la trasmissione andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 e terrà compagnia agli appassionati di calcio per tutta la durata della stagione 2020-2021.

Ogni giorno, al termine del collegamento radiofonico, Luca Cerchione, Diego Maradona Junior e Floriana Messina continueranno a intrattenersi con gli ascoltatori con dirette social dalle 14 alle 14.50 a cui parteciperanno anche i tifosi per porre domande e per suggerire argomenti da sviluppare durante la trasmissione. L’attesa è finita: “Il Sogno Nel Cuore Sta Per Partire” e sarà tutto azzurro.