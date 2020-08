Tardelli: “Il Napoli è cresciuto, spero che ce la faccia al Camp Nou”

Difficile pensare che il Lione a Torino potesse diventare la partita chiave della stagione.

«E invece… Ora dipende tutto dalla condizione fisica e psicologica, al di là dei valori. La Juve m’è sembrata un po’ stanca, il Lione sicuramente non lo è ma la lunga inattività potrebbe influire. Difficile una previsione. Io spero e credo ce la faccia, come il Napoli»

Ma con il Barcellona, al Camp Nou, è più difficile, no?

«Sì. In teoria. Però il Napoli è cresciuto, è determinato come Gattuso, ha bloccato il Barcellona già all’andata. Può sorprendere. Anche se, confrontando le due squadre, i catalani hanno qualcosa in più. Cominciando da uno che non è male…»