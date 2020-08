Sky: Napoli-Reguilon, forte la concorrenza di Arsenal e Chelsea

Il Real vorrebbe incassare 20-25 milioni dalla cessione del difensore e il Napoli è fiducioso di poter portare a termine l’affare

SkySport torna sull’affare Reguilon che sembra sempre più vicino al Napoli. Il calciatore del Real Madrid, in prestito al Siviglia, non sarebbe il primo acquisto del club di De Laurentiis in casa dei Blancos.

Sky sottolinea che Giuntoli ha trovato l’intesa sull’ingaggio con l’entourage dello spagnolo e attende di capire la fattibilità con il club che vorrebbe incassare dalla cessione 20-25 milioni. Forte la concorrenza di Arsenal e Chelsea, ma il Napoli è fiducioso di potersi regalare un altro colpo “Real”