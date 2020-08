Sky: Insigne sta accusando due problemi fisici differenti

Il capitano del Napoli si è infortunato contro la Lazio e gli esami a cui si sottoporrà tra poche ore diranno se ci sarà o meno col Barcellona

Lorenzo Insigne è stato sostituito per infortunio contro la Lazio ed è in dubbio la sua presenza per la sfida col Barcellona. Gli esami a cui si sottoporrà nelle prossime ore chiariranno le sue condizioni.

Stando a quanto riporta Sky Sport, il giocatore avrebbe riportato due diversi problemi fisici: l’infiammazione alla cartilagine che collega le ossa pubiche e soprattutto il risentimento all’adduttore.