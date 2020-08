Sconcerti: “Sarri vittima di una squadra sbagliata”

Anche in caso di fallimento, Sarri andrebbe confermato. Che ne pensa?

“Sarebbe un buon programma ma non so quanto sarebbe accettabile. La Juve di solito è molto sensibile se perde la Champions. Se la dovesse perdere nettamente, allora anche la società si distanzierebbe nettamente da Sarri. Di sicuro c’è che è una squadra sbagliata per Sarri. Inoltre prende troppi gol questa Juve, c’è qualcosa che non va a livello di schema”.