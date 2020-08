Sconcerti: “Conte ha sbagliato a fare un circo dei suoi problemi con l’Inter”

Il giornalista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, commenta la situazione in casa Inter su Calciomercato.com.

“Il punto non è se Conte aveva ragione, sono i modi che ha usato ad essere sbagliati. Se ti senti non protetto, se pensi a un rapporto sbagliato dell’Inter con la realtà, se senti inadeguati i tuoi giocatori, non devi stare zitto, devi semplicemente non farne un circo. Bussi alla porta del tuo presidente, se è in Cina prendi un aereo e lo raggiungi, e con lui parli, non di lui sparli. Il web come al solito segue l’idea del gregge, non va oltre la domanda più semplice. Ma quando si gestiscono squadre, aziende, uomini, è utile vivere in comune, rispettare le regole e le persone. Cosa direbbe Conte se i giocatori dicessero davvero quel che pensano di lui? Se lo dicessero Marotta, Ausilio, perfino Zhang che peraltro ha il privilegio di pagarlo? Sarebbero rose e fiori? E’ il realismo che salva le storie, quella sana convenienza mancando la quale tutto è solo villania e presunzione”.