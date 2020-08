Roma, Carles Perez annuncia di essere positivo al Covid

Un altro caso di calciatore positivo al Covid nella Roma. Dopo il portiere Antonio Mirante, è la volta di Carles Perez. E’ lo stesso attaccante che lo annuncia, su Instagram.

“Fortunatamente mi sento molto bene e sono totalmente asintomatico, anche se come è logico dovrò restare in isolamento fino a quando il test non sarà negativo. Quando i medici me lo permetteranno, mi unirò ai compagni per lavorare più motivato che mai. Un abbraccio e ci vediamo presto sul campo”.