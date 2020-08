Ritiro Napoli, stamattina seduta di allenamento a porte chiuse (mai successo)

Un inedito, a Dimaro non è mai accaduto. Il pomeriggio, invece, via libera per altri 1000 tifosi a Castel di Sangro

Ieri il Napoli ha iniziato il ritiro estivo a Castel di Sangro. Al primo allenamento, nel pomeriggio, hanno assistito mille tifosi, quelli che sono riusciti ad accaparrarsi un pass per entrare allo stadio Patini. Anche oggi andrà in scena lo stesso copione, ma con una novità: le sedute di allenamento saranno due, una al mattino e una al pomeriggio. Quella di stamattina sarà effettuata a porte chiuse. Un inedito, scrive il Mattino. A Dimaro non accadeva.

