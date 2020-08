Real Betis, Loren Moròn positivo al Covid

Lo ha annunciato lo stesso calciatore su Twitter. E’ asintomatico, sta bene, nei prossimi giorni sarà sottoposto a nuovi test

Aumentano i contagi in Liga. Anche Loren, calciatore del Real Betis è risultato positivo agli ultimi test. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter, poi il club ha confermato la notizia con un comunicato ufficiale. loren è asintomatico, sta bene ed è stato già messo in isolamento domiciliare. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a nuovo test per capire se potrà unirsi ai compagni per l’allenamento.

Volveremos más fuerte 💪🏼💚 pic.twitter.com/6IPSFDwOFx — Loren Morón (@lorenmg16) August 11, 2020