1) Primo tempo, una dispensa approfondita della nostra stagione. Palo, pazzie di Mario Rui, Var spento, luce staccata per venti minuti e…’ A porta addo’ sta?🙄

2)Esiste il calcio di tutti e poi il calcio di Messi, esiste un livello superiore ed uno eccelso. Leo gioca per la squadra, per il club, per un popolo, per se stesso, ha deciso di batterci e ci ha battuti. Applausi 👏

3) Fabìan predica bene, Piotr razzola male, Koulibaly resta a guardare Sky del prepartita…”Ma pecché non dovevamo guardare il PirloDay?😶

4) Quando ho visto Milik toccare due palle in cinque minuti ho creduto al miracolo, quando ho visto il secondo palo…di Lozano so tornato ateo.😓

5) Il calcio è fatto di episodi…Io sto aspettando la seconda stagione quella in cui entra in scena un attaccante vero, cioè che gioca annanza ‘a porta

6)Semedo nun è un terzino è un treno alta velocità Torino-Lione, prende ed esce na bellezza, De Jong è un auiln per Demme, nel secondo tempo ci guardano giocare a palla avvelenata con un pallone di gomma 🤕

7) Stagione finita, la più lunga della storia!Persa, raddrizzata e sognata ma onestamente siamo ancora lontani da certi palcoscenici Bravo Gattuso …Ora aspettiamo il suo Napoli.💪

Sempre e Comunque Forza Napoli