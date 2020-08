Parma, possibile ribaltone: via D’Aversa, può arrivare Liverani

Lo riporta Sky Sport: ore delicate per gli emiliani, che valutano un cambio di allenatore. Oggi verrà presa la decisione definitiva

La conferma di Roberto D’Aversa sulla panchina del Parma sembrava certa, dopo l’ottimo lavoro svolto in queste ultime stagioni, e invece clamorosamente gli emiliani potrebbero cambiare allenatore. Lo riporta Sky Sport, che racconta di qualche problema tra il tecnico e il nuovo direttore sportivo Carli.

Proprio il ds avrebbe già pronto il sostituto in caso di separazione: Fabio Liverani, che voleva portare già a Cagliari in passato. Oggi, in ogni caso, sarà il giorno decisivo, in un senso o nell’altro.