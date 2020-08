Napoli, ritiro a Castel di Sangro dal 24 agosto al 4 settembre, tre amichevoli

La squadra affronterà il Castel di Sangro (Eccellenza), L’Aquila (Eccellenza) e il Teramo (Serie C). Non è escluso che venga inserita anche una quarta gara amichevole contro il Pescara.

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il ritiro estivo della squadra di Gattuso a Castel di Sangro inizierà il 24 agosto e si concluderà il 4 settembre. Il 5 il gruppo farà rientro a Castel Volturno.

