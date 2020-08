Napoli, per molti calciatori (nazionali) il ritiro di Castel di Sangro sarà brevissimo 

Per molti calciatori del Napoli il ritiro di Castel di Sangro sarà brevissimo, scrive il Mattino. Dopo il triangolare tutti i nazionali lasceranno l’Abruzzo per raggiungere il proprio Paese. Gattuso farà a meno di una decina di calciatori, che ritroverà solo a inizio settembre.

