Milik, alla Juve bastano 40 milioni cash per prenderlo ma non cede perché ha il favore del polacco

Sulla Gazzetta. I bianconeri vorrebbero spedire a Napoli Bernardeschi, che però non vuole. Resta l’opzione Romero ma De Laurentiis dovrebbe prima vendere Koulibaly

La Juve vorrebbe Duvan Zapata, ma costa troppo. L’Atalanta non intende trattare per meno di 50 milioni. Dieci di meno ne costerebbe Milik, scrive la Gazzetta dello Sport, ma in questo caso i bianconeri non vogliono cedere, forti dell’ok del polacco.

“Il Panterone costa troppo: si chiama Duvan Zapata, la Juve lo vorrebbe, ma l’Atalanta non ci sente e mai si siederebbe per un’offerta cash inferiore ai 60 milioni. Il Gigante costa meno: si chiama Arkadiusz Milik, ha un contratto in scadenza nel 2021 e ha già comunicato al Napoli di non voler rinnovare. Il Maschio Angioino gli piace, anzi gli piaceva. La Juve molto di più, al punto che l’ha scelta. E ha detto di no alle sirene inglesi (Tottenham) e spagnole (Atletico Madrid)”.

Per Milik basterebbero 40 milioni cash.

“Il Gigante costa meno, certo, ma il Napoli non lo svende. Era partito da 50 milioni cash, un’esagerazione perché a un anno dalla scadenza nessuno ti offre quei soldi. Voluta, perché era un modo per chiarire le posizioni: se pensate a un cadeau, vi sbagliate di grosso. Ora basterebbero 40 milioni cash, ma la Juve non ci sente perché sa di avere il favore del polacco che non cambierà idea”.

Ci sarebbe la possibilità di inserire una contropartita, ma la più gradita al Napoli e che anche la Juve non esiterebbe ad offrire è Bernardeschi che però non si sente “un pacco postale“.

L’opzione B è Romero, ma

“per prendere Romero, De Laurentiis dovrebbe prima piazzare Koulibaly alle sue condizioni (non meno di 70 milioni più bonus)”.